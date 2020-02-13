«Милан» — «Ювентус»: прогноз Игоря Гамулы на встречу Кубка Италии

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Милан» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» за 2.12.



«Сумасшедшая вывеска! Если бы эту вывеску да лет 5-7 назад — это было бы нечто. Но на данный момент “Милан” не очень. По большому счёту, к поединку приковывает внимание “Ювентус”, полуфинал Кубка и славная миланская история.



“Ювентус” снова бежит за чемпионством, снова Роналду забивает в каждом матче. Поправляется Кьеллини, так что всё идёт по плану у Сарри. Говорят, что “Юве” особенно хорош на дистанции, поэтому не стоит даже и волноваться, что команду покинут силы. Их должно хватить и на три фронта, ведь в Кубке осталось отыграть не так уж и много до финального матча.



У “Милана” поправляются дела с приходом Ибрагимовича, но всё равно ещё есть большие проблемы. Но очная встреча с “Ювентусом” пройдёт в Кубке, где может произойти всё что угодно. Всё что угодно произошло как раз в недавнем матче “Милана” с “Интером”, когда “россонери” вели после первого тайма, но затем упустили преимущество в два мяча и проиграли со счётом 2:4. Видно, что у коллектива Стефано Пиоли траблы с характером.



Мне кажется, что “Ювентус” более мобильный, более сыгранный, более стабильный. Это неудивительно, ведь в команде отлично сочетается баланс молодых и талантливых игроков с опытными звёздами, которые подстрахуют и наставят на путь истины. “Милан” же находится на стадии строительства коллектива уже не один год. Так что я ставлю на победу “Ювентуса», — сказал Гамула.



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«Милан» — «Ювентус». Прогноз: Ибрагимович и Роналду устроят обмен ударами «Россонери» забили в семи подряд матчах, а у «старой синьоры» хватает проблем в обороне.