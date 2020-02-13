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ЧМ по биатлону — 2020, смешанная эстафета: где смотреть, ставки и коэффициенты

ЧМ по биатлону — 2020, смешанная эстафета: где смотреть, ставки и коэффициенты
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Сегодня, 13 февраля, в Антхольце (Италия) стартует чемпионат мира по биатлону — 2020. В первый день турнира состоится смешанная эстафета. В составе сборной России на старт выйдут Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Начало эстафеты запланировано на 16:45 мск.

По оценке букмекеров, шансы россиян невелики. Сделать ставку на победу России можно с коэффициентом 17.00. Это примерно 5% вероятности. Фаворит — сборная Норвегии. Поставить на ее победу можно за 1.60. В числе фаворитов также команды Франции (3.70), Германии (8.00) и Италии (9.00).

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