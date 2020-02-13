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«Салават Юлаев» – «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

«Салават Юлаев» – «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.25.

«Спартаку» нужно всего 2-3 очка, чтобы оформить выход в плей-офф. По всему раскладу «Спартак» сейчас будет опробовать варианты, наигрывать составы для плей-офф, как и «Салават Юлаев». Думаю, что дома «Салават Юлаев» выиграет, это дело престижа. Нужно показать себя перед своими болельщиками, будет желание победить. Игра будет упорная, но «Салават Юлаев» победит», — полагает Кожевников.

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