«Салават Юлаев» – «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.25.



«Спартаку» нужно всего 2-3 очка, чтобы оформить выход в плей-офф. По всему раскладу «Спартак» сейчас будет опробовать варианты, наигрывать составы для плей-офф, как и «Салават Юлаев». Думаю, что дома «Салават Юлаев» выиграет, это дело престижа. Нужно показать себя перед своими болельщиками, будет желание победить. Игра будет упорная, но «Салават Юлаев» победит», — полагает Кожевников.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.