ЦСКА – «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Барыс».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.42.



«Безумно люблю смотреть домашние матчи «Барыса» по интернету, которые комментируют поочередно то на русском языке, то на казахском. Чувствую, как расту над собой, как к концу второго периода начинаю понимать казахского комментатора, а к концу третьего сам пытаюсь говорить. В общем, елбасы форева, тем более что у «Барыса» нынче всё настолько органично, вовремя и на своих местах, что непонятно, с какой стороны к нему с фомкой подходить.



Но тут, знаете ли, играть придётся с ЦСКА. А эти ребята найдут и нужную сторону, и отмычкой ворота вскроют, а не вскроют — так арматурой вынесут. Ведь в этом сезоне уже вынесли, причём в солнечном Нур-Султане, да еще всухую. Честно говоря, я вообще не вижу в нынешнем сезоне у «армейцев» соперников. А вот, скажем, финал Кубка Гагарина ЦСКА – «Барыс» вижу и был бы ничуть не против него.



Грядущий матч не будет скучен с точки зрения игровой динамики, но вот каждый гол будет на вес золота, потому что этих голов будет совсем немного. Может быть, парочка, может, чуть больше. В любом случае ЦСКА забьёт больше «Барыса», и этого хватит для скромной, в одну-две шайбочки, победу в основное время», — сказал Лебедев.



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