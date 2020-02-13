ЦСКА – «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Барыс».
Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.65.
«Барыс» в этом сезоне удивляет, он сейчас является одним из лидеров Восточной конференции, но в выездном матче с ЦСКА казахстанская команда не сможет набрать очки. Не будет большого преимущества в счёте, так как всё-таки «Барыс» показывает хорошую игру и поборется, но ЦСКА дома выступает очень уверенно. Команде Игоря Никитина сейчас нужно обеспечить себе первое место на Западе, поэтому хозяева площадки смогут победить.
ЦСКА находится в хорошей форме, особенно можно отметить игру «армейцев» в обороне. Если «Барыс» сможет забросить две шайбы, то для него это будет успешный результат. ЦСКА — очень сбалансированная команда, которая хорошо играет как в обороне, так и в атаке. «Армейцы» смогут отличиться больше трёх раз и добиться победы с разницей минимум в две шайбы», — сказал Вуйтек.
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