«Милан» — «Ювентус»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка Италии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на игру 1/2 финала Кубка Италии «Милан» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Сразу скажу, что в полуфинале играются два матча, это первая встреча. Ответная пройдёт 4 марта.



Начну с базовой информации — «Ювентус» выигрывал Кубок Италии 13 раз, «Милан» пять раз брал этот трофей.



В четвертьфинале «Ювентус» обыграл «Рому» 3:1, а «Милан» переиграл «Торино» со счётом 4:2. Но сейчас поговорим о гораздо более серьёзных вещах. Выходные принесли обеим командам просто катастрофу.



«Ювентус» проиграл на выезде «Вероне» — 1:2. А «Милан» в матче с «Интером» вёл 2:0, но в итоге уступил 2:4. То есть сойдутся на «Сан Сиро» два раненых зверя. Я даже думаю, что это предопределит ход игры. Обе команды будут доказывать болельщикам, что это была случайность.



Предвижу весёлую и открытую игру, из этого и буду исходить в своём прогнозе. Если вы любите ставить на индивидуальный тотал футболистов, то отмечу, что Пауло Дибала постоянно забивает в ворота «Милана».



Должен сказать, что «Юве» силён. Восемь последних матчей «Ювентус» у «Милана» выиграл. Исходя из всего этого, я ставлю «обе забьют» с коэффициентом 1.80», — сказал Гусев.



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