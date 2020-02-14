Чемпионат мира по биатлону — 2020 сегодня: прогнозы, ставки и коэффициенты

Сегодня, 14 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионат мира по биатлону — 2020 состоится женская спринтерская гонка. От сборной России в гонке примут участие Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Начало запланировано на 16:45 мск.



По оценке букмекеров, у россиянок практически нет шансов выиграть. Поставить на победу Светланы Мироновой можно за 50.00. Это примерно 2% вероятности. Коэффициентом 100.00 (1%) аналитики оценили шансы победить Екатерины Юрловой-Перхт. На победу Ларисы Куклиной можно сделать ставку за 150.00. Фаворит, по оценке экспертов, — представительница Норвегии Тириль Экхофф. Её триумф оценивается коэффициентом 4.00.



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