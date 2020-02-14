«Боруссия» Д — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт» в 22-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Айнтрахта» с форой (+1.5) за 1.88.



«Довольно интересная игра. Всё дело в том, что, несмотря на пополнение в лице Холанда, «Боруссия» всё равно не может сейчас показывать стабильную игру. Она очень много пропускает, она не может выстроить собственную игру. Подтверждение этому — проигранный последний матч «Байеру» 3:4, вылет из Кубка Германии от довольно слабого бременского «Вердера». Я думаю, что в этом виде «Боруссия» доживает последний период. Я практически не сомневаюсь, что летом будет смена тренера, потому что в таком виде команда не выглядит готовой к каким-то большим свершениям. Впереди «ПСЖ» — это важная история для «Боруссии», потому что парижскую команду тренирует их бывший наставник Томас Тухель.



Об этом поговорим позже, а пока на повестке дня «Айнтрахт». Это неуступчивый соперник, довольно агрессивно играющий в середине поля. Это важно, потому что Витцель после зимнего перерыва и своей странной травмы лица совсем не тот, которым был до этой паузы. «Боруссия» потеряла Юлиана Брандта, Марко Ройса – большой вопрос, как она собирается организовывать игру в атаке.



Мне кажется, что исходить здесь нужно от гостей. Конечно, вряд ли «Айнтрахт» выиграет в Дортмунде, ведь если это произойдёт, то отставка тренера в «Боруссии» может случиться сразу же, но думаю, что он не будет разгромлен, даст достойный бой. Ставлю на победу «Айнтрахта» с форой (+1,5) с коэффициентом 1,88 мне видится логичной и понятной», — сказал Андронов.



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