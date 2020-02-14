Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на женский спринт

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женский спринт в рамках чемпионата мира в Антхольце.



Ставка: Ханна Эберг попадёт в топ-3 за 2.75.



«Второй соревновательный день стартует с женского спринта. Думаю, что одно из первых семи мест займёт Моника Хойнич из Польши. Последние этапы Кубка мира она постоянно была близка к призовой тройке. На протяжении всего сезона Моника входила в 10-15 сильнейших, поэтому вполне может выйти на пик формы именно в Антхольце.



Ханна Эберг для меня является одной из фавориток в этой гонке. Я поставлю на то, что она попадёт в топ-3 по итогам спринта. Есть ощущение, что у неё получится показать свой лучший биатлон на этом ЧМ.



И куда же без итальянок. Доротея Вирер, безусловно, всегда претендует на самые высокие места, тем более в родной стране. У неё были проблемы со здоровьем, но если всё будет хорошо, она имеет прекрасные шансы на топ-7.



Не забывайте и про Олсбю, Мякяряйнен, наших спортсменок, все они могут выстрелить и показать высокий результат», — сказала Зайцева.



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