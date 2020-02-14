«Валенсия» – «Атлетико»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

В матче 24-го тура чемпионата Испании сегодня, 14 февраля, «Валенсия» сыграет с «Атлетико». Встреча начнётся в 23:00 мск.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Атлетико» с нулевой форой за 1.82.



«Атлетико» в прошлом туре наконец прервал затянувшуюся серию неудач, одолев на своём поле «Гранаду» (1:0). Крепкий середняк старался и упирался, но особой работы у Яна Облака не возникло. Мадридцы открыли счёт уже на шестой минуте благодаря точному удару Анхеля Корреа, после чего уверенно засушили игру.



«Летучие мыши» начали февраль не лучшим образом. Сначала в родных стенах с горем пополам дожали «Сельту» (1:0): игра оказалась абсолютно равной, но хозяева лучше распорядились моментами. А спустя неделю по всем статьям отлетели от «Хетафе» (0:3). Подопечные Альберта Селадеса просто увязли в обороне соперника.



По очным встречам в последние годы АТМД полностью доминирует. Достаточно сказать, что «летучие мыши» не обыгрывали команду Диего Симеоне аж с октября 2014 года (3:1 на «Месталье»). С тех пор соперники успели пересечься 10 раз, результат — шесть побед и четыре ничьи.



Второй интересный момент — в трёх предыдущих очных матчах забивали обе команды, хотя с «Атлетико» подобное случается редко. «Матрасники» в нынешнем сезоне чаще привычного ошибаются в обороне, а «Валенсия» пропускает больше всех из топ-10 испанской Примеры. Котировки букмекеров позволяют взять ТБ 2 мяча за прекрасный коэффициент 1.90.



Также можно проверить победу гостей с нулевой форой за 1.82. В последние годы АТМД набирает очки с «летучими мышами» в любом состоянии и вне зависимости от травм, кадровых проблем и плотности календаря. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!



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«Валенсия» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне разберётся с командой Черышева на «Месталье» Мадридцы не проигрывали «Валенсии» с 2014 года.