«Валенсия» – «Атлетико»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Валенсия» – «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Валенсии» в один мяч за 4.80.



«Это можно назвать историческим противостоянием, где обе команды всегда играют на победу. У «Атлетико» плохая ситуация в лиге, последнюю игру выиграли против «Гранады» (1:0), но футбол «матрасников» сейчас не впечатляет, забит всего один гол за четыре матча чемпионата. Гости испытывают огромные проблемы с атакой, отсутствуют Феликс и Коста, нет действительно топ-нападающего, который может вытащить команду, когда у неё ничего не получается.



«Валенсия» чередует победы с поражениями, их форму тоже нельзя назвать хорошей прямо сейчас. Февраль будет много решать для хозяев, тут и противостояние с «Аталантой» в ЛЧ, и важные матчи чемпионата, в том числе с «Атлетико». На этом отрезке нужно проявить максимальную концентрацию.



Я думаю, что «Валенсия» сейчас выглядит чуть стабильнее и сильнее, мой прогноз в их пользу», — сказал Гратакос.



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