«Вулверхэмптон» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Лестер».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (0) за 1.87.



«Лестер» в случае победы поднимется на второе место, а «Вулверхэмптон» сейчас девятый, но… Мне кажется, что прямо сейчас именно «волки» находятся в лучшем состоянии. И функциональном, и эмоциональном, и игровом.



Команда Нуну Санту в принципе проводит очередной достойный сезон, продолжая не только бороться за еврокубки, но ещё и играя в них. Это грамотная, одна из лучших команд в АПЛ с точки зрения тактики, и легко с ней не бывает никому. К тому же подписание Поденсе сможет привнести что-то новое в атаку – если говорить о проблемных зонах, то, пожалуй, именно атакующая линия (несмотря на наличие Траоре и Хименеса) больше всего нуждается в усилении.



У «Лестера» всего две победы в последних семи матчах. За это время «лисы» вылетели из Кубка лиги, где по сумме двух матчей в полуфинале проиграли куда менее мастеровитой «Астон Вилле» и лишили себя возможности побороться за трофей. Можно, наверное, это назвать творческим кризисом, но у команды, которую, несмотря ни на что, можно назвать открытием сезона, стало получаться гораздо меньше, чем получалось раньше.



Хорошо, что игру вынесли на пятницу – её можно будет спокойно посмотреть, не отвлекаясь на другие матчи. А она того, думаю, стоит.



«Волки», как мне кажется, отдадут мяч и воспользуются проблемами гостей при переходе из атаки в оборону. В этом компоненте у «Вулверхэмптона» в АПЛ не много равных», — сказал Петросьян.