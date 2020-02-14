«Вулверхэмптон» — «Лестер»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Вулверхэмптон» — «Лестер».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.07.



«Лестер» идёт третьим с 49 очками, у «Вулвз» 35 баллов и 9-я строчка. Если гости по итогам сезона стремятся попасть в Лигу чемпионов, то для «волков» предел мечтаний — Лига Европы, в которой они и сейчас выступают вполне неплохо и скоро будут играть в плей-офф, что для «Вулверхэмптона» большой успех.



В первом круге на «Кинг Пауэр» в «Лестере» была зафиксирована боевая, но безголевая ничья. В предыдущем туре команды побед не добились, но и не проиграли — «Вулвз» устоял на «Олд Траффорд» против «МЮ» — 0:0, а «Лестер» не удержал дома победу над «Челси» — 2:2.



В предстоящей игре стоит ожидать результативный футбол. Во-первых, «Лестер» отлично играет на выезде, набрав там 22 очка, а это четвёртый в лиге результат. А по забитым голам в гостях «Лестер» и вовсе второй. 28 голов у «Лестера», даже у могучего «Ливерпуля» меньше! Парни Клоппа отметились в гостевых играх 25 раз.



В рядах «Лестера» выступает Джейми Варди, возглавляющий с 17 мячами бомбардирскую гонку АПЛ. Есть повод похвастать и у «Вулверхэмптона» — мексиканец Рауль Хименес забил 13 голов в чемпионате.



«Волки» в этом сезоне отлично настраиваются на матчи с ведущими командами. Они дважды обыграли «Ман Сити», заставили изрядно поволноваться «Ливерпуль», хоть и проиграли 1:2. Я ставлю на голы — тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,07», — сказал Елагин.



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«Вулверхэмптон» — «Лестер». Прогноз: злые «волки» огорчат Варди во втором тайме 11 из 12 последних голов «волки» забили во втором тайме.