«Валенсия» — «Атлетико»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Атлетико».
Ставка: «Валенсия» не забьёт за 2.56.
«Валенсия» выглядит ужасно. Команда не демонстрирует стабильных результатов. Валенсийцы могут уступить в одну калитку «Мальорке», а потом обыграть «Барселону». Команду лихорадит. «Атлетико» тоже в этом сезоне не радует своих болельщиков. Мадридцы уже опустились на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечным Симеоне необходимо набирать максимум очков в каждом матче, чтобы подтянуться к лидерам. У «Атлетико» поправился Коке, который является важнейшим звеном в игровой модели мадридской команды, поэтому думаю, что «Атлетико» улучшит свои результаты. А вот у «Валенсии» до конца сезона выбыл ключевой защитник Гарай. Эта потеря доставит тренерскому штабу «летучих мышей» большую головную боль.
Обе команды придерживаются примерно одного игрового стиля, который подразумевает надёжную игру в обороне. В предстоящем матче соперники не станут форсировать события, но гости обязательно найдут свой шанс у ворот «Валенсии». А вот хозяевам будет очень сложно взломать качественную оборону мадридцев», — сказал Радимов.
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