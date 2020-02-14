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Ставишь экспрессы? Научись выигрывать в Академии ставок «Чемпионата»!

Ставишь экспрессы? Научись выигрывать в Академии ставок «Чемпионата»!
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию от профессиональных игроков на ставках. В Академии ты смотришь видеоуроки с экспертами и читаешь теорию, сдаёшь тесты, набираешь очки опыта и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

Ты изучишь три популярных стратегии ставок на экспрессы. Академия покажет подробные примеры с суммами и коэффициентами.

Преподаватели Академии ставок:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
  • Олег Клепиков, нейропсихолог.
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!

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