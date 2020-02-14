Ставишь экспрессы? Научись выигрывать в Академии ставок «Чемпионата»!

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Ты изучишь три популярных стратегии ставок на экспрессы. Академия покажет подробные примеры с суммами и коэффициентами.

Преподаватели Академии ставок:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.

Олег Клепиков, нейропсихолог.

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

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