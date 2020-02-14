Ставишь экспрессы? Научись выигрывать в Академии ставок «Чемпионата»!
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию от профессиональных игроков на ставках. В Академии ты смотришь видеоуроки с экспертами и читаешь теорию, сдаёшь тесты, набираешь очки опыта и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
Ты изучишь три популярных стратегии ставок на экспрессы. Академия покажет подробные примеры с суммами и коэффициентами.
Преподаватели Академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
- Олег Клепиков, нейропсихолог.
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!
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