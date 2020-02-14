Эксперты: «Манчестер Сити» — фаворит Лиги чемпионов сезона-2019/2020. «Реала» в топ-6 нет

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение по делу о финансовых махинациях «Манчестер Сити». Английский клуб наказан отстранением от участия в еврокубках в течение двух лет и штрафом в размере € 30 млн.
Таким образом, «Манчестер Сити» не будет играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.
Тем не менее букмекеры называют «Манчестер Сити» главным фаворитом Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020. Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы в Лиге чемпионов можно за 4.50, что соответствует 18,5% вероятности. В 1/8 финала «горожане» сыграют с мадридским «Реалом». На триумф коллектива Зинедина Зидана в турнире аналитики предложили коэффициент 15.00 (5,5%).
В числе главных фаворитов Лиги чемпионов значатся также «Ливерпуль» (коэффициент 5.00, 16,5%) и «Барселона» (6.25, 13%). Команде Юргена Клоппа в первом раунде плей-офф предстоит сыграть с «Атлетико Мадрид» (29.00, 3%), а каталонцам — с «Наполи» (75.00, 1%).
Шансы «ПСЖ» букмекеры оценили коэффициентом 7.50 (11%), а «Баварии» — 8.00 (10,5%). Парижане сыграют с дортмундской «Боруссией» (40.00, 2%), а мюнхенцам в 1/8 финала предстоит встреча с «Челси» (38.00, 2%).
Сделать ставку на успех «Ювентуса» можно за 11.00 (7,5%). Криштиану Роналду и компании жребий определил в соперники «Лион» (111.0, 0,5%).
Поставить на победу «Тоттенхэм Хотспур» можно с коэффициентом 21.0 (4%). Подопечные Жозе Моуринью в первом раунде плей-офф сыграют с «РБ Лейпциг» (33.0, 2.5%). Наконец, ещё в одной паре 1/8 финала сыграют «Аталанта» (65.0, 1,5%) и «Валенсия» (76.0, 1%).
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 18 февраля 2020 года.
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