Биатлон сегодня: где смотреть прямой эфир ЧМ-2020, коэффициенты и прогнозы букмекеров

Сегодня, 15 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира — 2020 по биатлону состоится мужская спринтерская гонка. От сборной России в гонке примут участие Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Никита Поршнев. Начало запланировано на 16:45 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал.



По оценке букмекеров, у россиян практически нет шансов выиграть. Поставить на победу Александра Логинова можно за 23.00. Это примерно 4% вероятности. Коэффициентом 76.00 (1,5%) аналитики оценили шансы на победу Матвея Елисеева. На победу Евгения Гараничева можно сделать ставку за 151.00.



Фаворит, по оценке экспертов, — представитель Норвегии Йоханнес Бё. Его триумф оценивается коэффициентом 1.79.



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