«Гранада» – «Вальядолид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Гранада» — «Вальядолид».



Ставка: ничья за 2.95.



«Гранада» имеет на четыре очка больше, чем соперник — 30 против 26. Они вышли в полуфинал Кубка, и несмотря на то что первый матч был проигран в Бильбао, во второй игре есть неплохие шансы на общий успех. Дома «Гранада» всегда выступает очень сильно — спросите у «Барселоны». Но в матче с «Вальядолидом» не сможет сыграть Роберто Сольдадо. Это большая потеря для хозяев.



«Вальядолид» победил в последнем матче на выезде «Мальорку» (1:0), а в прошлом туре дома сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1). Им важно обеспечить себе прописку в элите на следующий сезон, поэтому сейчас они будут выкладываться в каждой игре по максимуму. Есть Серхи Гвардиола, который может помочь команде набрать очки в этой игре, и Унал — ещё один качественный игрок атаки, забивший победный мяч «Мальорке».



Будет немного моментов, и всё может решить один гол, но я рискну и поставлю на ничью. Нули тоже вполне вероятны».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.