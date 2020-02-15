«Гранада» – «Вальядолид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Гранада» — «Вальядолид».
Ставка: ничья за 2.95.
«Гранада» имеет на четыре очка больше, чем соперник — 30 против 26. Они вышли в полуфинал Кубка, и несмотря на то что первый матч был проигран в Бильбао, во второй игре есть неплохие шансы на общий успех. Дома «Гранада» всегда выступает очень сильно — спросите у «Барселоны». Но в матче с «Вальядолидом» не сможет сыграть Роберто Сольдадо. Это большая потеря для хозяев.
«Вальядолид» победил в последнем матче на выезде «Мальорку» (1:0), а в прошлом туре дома сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1). Им важно обеспечить себе прописку в элите на следующий сезон, поэтому сейчас они будут выкладываться в каждой игре по максимуму. Есть Серхи Гвардиола, который может помочь команде набрать очки в этой игре, и Унал — ещё один качественный игрок атаки, забивший победный мяч «Мальорке».
Будет немного моментов, и всё может решить один гол, но я рискну и поставлю на ничью. Нули тоже вполне вероятны».
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