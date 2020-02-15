«Салават Юлаев» — СКА: прогноз Владимира Дехтярёва на матч КХЛ 15 февраля

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярёв дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — СКА в рамках регулярного сезона КХЛ.



Ставка: итоговая победа СКА за 1.50, ИТБ 1.5 шайбы СКА за 1.57.



«Салават Юлаев» с треском проиграл свой последний матч против «Спартака». Команда пропустила пять шайб, забросив при этом две. СКА после паузы на Евротур готовится к плей-офф, набирает обороты. Как раз в последнем матче отличались в основном легионеры. Предлагаю обратиться к сайту ФОНБЕТ и сделать сразу две ставки.



Итак, СКА одержит итоговую победу, с учётом овертайма и буллитов. При этом «Салават Юлаев» забросит больше 1,5 шайбы. Вот такие два события хотел бы предложить на этот матч. В обороне у СКА есть проблемы, не всё так гладко. «Салават Юлаев» должен преодолеть этот рубеж, так как команда играет дома. Будет стараться забросить как можно больше шайб, чтобы победить, но сделать это будет очень сложно.



СКА играет прагматично, пытается одерживать победы, при этом немного экономя силы. Это такая система Кудашева. Всё-таки те проблемы, которые имеются в обороне СКА, вылезут, и «Салават» сможет забросить СКА больше 1,5 шайбы. Что касается «армейцев», то они всё же дожмут «Салават».



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