«Салават Юлаев» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 15 февраля в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — СКА.



Ставка: победа СКА за 1.85.



«Уже не первый матч не оставляет ощущение, что «Салават» выходит на матч прямо из-за обеденного стола. Где перед рябчиками и самосвалом шашлыков подавали зажаренных целиком ягнят. В военно-морском флоте, кстати, сразу после обеда никого работать не заставляют, там есть так называемый «адмиральский час», в течение которого экипажу официально разрешается спать, а досрочный подъём дозволяется лишь в двух случаях: при затоплении или пожаре и в случае ядерного нападения на Россию-матушку. И как-то так получается, что уфимский «адмиральский час» приходится на первые периоды домашних матчей. Потом, конечно, «юлаевцы» раскочегариваются, но что толку, если ты к тому времени уже «горишь» — 0:3?



А ещё, в первых периодах кажется, что «Салават» самим выходом на домашний лёд делает кому-то огромное одолжение. И ожидает, что соперник ещё до стартового вбрасывания падёт ниц, а тренерский штаб соперников выбросит с лавки белое полотенце и попросит, сдаваясь в плен, не начинать. И потом уфимцы страшно удивляются итоговому результату.



Понятное дело, что если в подобном состоянии они выйдут против СКА, то армейцы размажут их об лёд, даже не вспотев. Надеюсь, хоть здесь мотивационная составляющая будет побольше, чем в матчах с «Амуром» и «Спартаком». Но даже такой мотивации «Салавату» может не хватить — у СКА-то нынче всё в порядке, о чём наглядно свидетельствуют десять побед в одиннадцати последних матчах.



То есть СКА должен победить. Конечно, не «в одну калитку», но и без особого перенапряжения. Быть может, даже с минимальным счётом, но точно в основное время».



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