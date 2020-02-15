Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Саутгемптон» — «Бёрнли»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

«Саутгемптон» — «Бёрнли»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор английского и российского футбола Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Бёрнли».

Ставка: «Бёрнли» не проиграет за 2.14.

«Саутгемптон» очень хорошо провёл январский период, но сейчас у «святых» упадок в форме. А вот «Бёрнли» находится в отличном состоянии, и можно говорить о том, что «бордовые» в этой встрече вполне могут рассчитывать на благополучный результат.

С «Саутгемптоном» «Бёрнли» традиционно играет положительно. В этом году была победа со счётом 3:0, и если посмотреть на историю очных встреч, то «Бёрнли» не проигрывал «святым» уже шесть матчей. У «Саутгемптона» есть некоторые проблемы сейчас, и «Бёрнли», здорово играющий в последнее время (победы над «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити»), в этой встрече не проиграет».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020