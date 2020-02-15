«Саутгемптон» — «Бёрнли»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

Комментатор английского и российского футбола Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Бёрнли».



Ставка: «Бёрнли» не проиграет за 2.14.



«Саутгемптон» очень хорошо провёл январский период, но сейчас у «святых» упадок в форме. А вот «Бёрнли» находится в отличном состоянии, и можно говорить о том, что «бордовые» в этой встрече вполне могут рассчитывать на благополучный результат.



С «Саутгемптоном» «Бёрнли» традиционно играет положительно. В этом году была победа со счётом 3:0, и если посмотреть на историю очных встреч, то «Бёрнли» не проигрывал «святым» уже шесть матчей. У «Саутгемптона» есть некоторые проблемы сейчас, и «Бёрнли», здорово играющий в последнее время (победы над «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити»), в этой встрече не проиграет».



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