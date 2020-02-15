«Саутгемптон» — «Бёрнли»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

Комментатор английского и российского футбола Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Бёрнли».
Ставка: «Бёрнли» не проиграет за 2.14.
«Саутгемптон» очень хорошо провёл январский период, но сейчас у «святых» упадок в форме. А вот «Бёрнли» находится в отличном состоянии, и можно говорить о том, что «бордовые» в этой встрече вполне могут рассчитывать на благополучный результат.
С «Саутгемптоном» «Бёрнли» традиционно играет положительно. В этом году была победа со счётом 3:0, и если посмотреть на историю очных встреч, то «Бёрнли» не проигрывал «святым» уже шесть матчей. У «Саутгемптона» есть некоторые проблемы сейчас, и «Бёрнли», здорово играющий в последнее время (победы над «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити»), в этой встрече не проиграет».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 февраля 2020
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 14 февраля 2020
-
22:45
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 февраля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00