«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле 15 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (–1) за 1.93.



«Локомотив» в предыдущем туре выиграл, а ЦСКА, наоборот, проиграл. Но именно этот факт и делает судьбу ярославцев печальной. Потому что в текущем сезоне больше одного раза подряд армейцы проигрывали лишь единожды и точно не собираются делать это второй раз. Да и соперник это позволяет: «Локомотив» достаточно уверенно играет с командами, либо вовсе не попадающими в зону плей-офф, либо находящимися там на «приставном стульчике». Но стоит сопернику оказаться выше в турнирной таблице, как у железнодорожников ничего не получатся. А ЦСКА не просто выше «Локомотива» — он совсем в облаках.



Опять-таки, статистика личных встреч не несёт ярославцам ничего хорошего: все три уже сыгранных «междусобойчика» они ЦСКА проиграли, набрав в них всего одно очко. Что и свидетельствует о том, что на длинном перегоне «Локомотив» — не конкурент «армейцам».



Конечно, «разрыва на ветошь» и «закатывания под асфальт» красно-синие болельщики не дождутся. ЦСКА давно уже играет в этаком ресурсосберегающем режиме, включая всю мощность лишь изредка, да ещё и далеко не в каждом матче. Вполне может так случиться, что в Ярославле включать её не придётся, потому что нынешний «Локомотив» армейцы могут взять и на «прямых ногах».



В общем, гостевая победа ЦСКА, в основное время, но достаточно скромная по счёту. Что-то вроде 3:1, максимум 4:2».



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