«Барселона» — «Хетафе»»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Хетафе».



Ставка: ИТБ 2 мяча «Барселоны» за 2.00.



«На этом этапе сезона каждая игра — важная. Можно сказать, ключевая, особенно для «Барселоны». Каталонцы отстают от «Реала» на три очка, и если они хотят побороться за чемпионство, то им обязательно нужно побеждать.



Кто бы мог подумать, что после предыдущего удачного сезона «Хетафе» не сбавляет. Напротив, коллектив из пригорода Мадрида находится на третьем месте и метит попасть в Лигу чемпионов. Бордалас проделал невероятную работу, его команда не даёт спокойно играть ни одному сопернику. В последнем туре они на своём поле разбили «Валенсию» со счетом 3:0. Мата, Кукурелья, Максимович и многие другие игроки проводят едва ли не лучший сезон в карьере, и это положительно влияет на результаты команды. «Хетафе» прекрасно действует в обороне и на стандартах, что мог испытать на себе «Краснодар».



Месси в последнем матче сделал три ассиста. Безусловно, этот футболист может решить любой матч в пользу своего клуба. Он, как и вся «Барселона», понимает, что именно февраль-март может стать определяющим месяцем в чемпионской гонке и Лиге чемпионов. Роберто, Семеду, Видаль, Гризманн, Фати — список звёздных футболистов «сине-гранатовых» можно перечислять ещё долго, и фактор преимущества в индивидуальном мастерстве нельзя не отметить. Есть проблемы в защите: Ленгле получил красную карточку, а Юмтити находится не в самой лучшей форме.



Ожидается интересный матч, но каталонцы играют дома, поэтому мой прогноз будет в их пользу».



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