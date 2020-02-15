«Ак Барс» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Спартак».



Ставка: ничья за 4.50.



«Можно сказать, что красно-белым с этим матчем очень не повезло. Во-первых, потому что для них это будет уже третий матч с повышенной мотивацией подряд. Такому опытному мотиватору, каковым является Олег Знарок, поднять свою бригаду «на баррикады» в целом и общем нетрудно. Возможно даже сделать это дважды подряд, но трижды… Во-вторых, «Ак Барс» на этот раз будет злым немного больше нормы, поскольку в предыдущем туре он ездил в Ригу отдохнуть, но оказалось, что не всё так просто в этом мире.



А вообще, на нынешнюю игру «Спартака» смотреть приятно. И бегут, и бросают, и есть кому подставить, и есть кому под шайбу лечь. В общем, как говорил на заре века пан Владимир Вуйтек про тогдашний «Локомотив», «мы не должны быть самыми сильными в каждом игровом компоненте, но мы должны быть лучше всех сбалансированы». И «Спартак» сейчас сбалансирован на диво.



Хватит ли этого, чтобы поживиться чем-то в Казани? Как минимум должно хватить на то, чтобы предельно осложнить «большим татарам» жизнь. Конечно, «Ак Барс» — это вам не «Салават»: допускать до 0:3, чтобы потом начать играть, не станет. Матч, судя по всему, будет предельно «низовым», соперники будут караулить друг друга на ошибках, так что много шайб ждать не следует. А поскольку я отношу себя к красно-белому братству, то позволю своей фантазии разыграться и спрогнозирую ничью в основное время с последующей победой хозяев. И для «Спартака» это будет далеко не самый плохой вариант».



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