«Норвич» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч АПЛ «Норвич Сити» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (–2.5) за 3.06.



«Самое интересное, сумеет ли забить «Норвич». Аутсайдер АПЛ на своём поле играет неплохо с точки зрения результативности и забил в этом сезоне буквально во всех матчах, кроме одного — с «Уотфордом». «Норвич» обыграл «Манчестер Сити», забив 3, «Арсеналу» забил 2, «Тоттенхэму» забил 2, «Челси» забил 2. Но всё это было в начале сезона.



Не думаю, что все эти матчи имеют отношение к предстоящей игре против клуба, который лидирует с огромным запасом и почти не пропускает в свои. Так что вариант с голом «Норвича» — скорее нет.



И тут ещё нужно учитывать, что был длиннющий перерыв. Наконец команды получили возможность восстановиться после сложнейшего новогоднего календаря. Думаю, что «Ливерпуль» будет хорошо готов к матчу. В последних матчах он выигрывал на выезде с крупным счетом. И поскольку коэффициент на П2 с форой очень хороший, я не стану связываться с голом «Норвича».



Думаю, «Ливерпулю» нужно побегать, размяться перед игрой в Мадриде. Поэтому предложу Ф2 (–2,5)».



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