«Норвич Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура чемпионата Англии
Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Норвич Сити» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.25, точный счёт 0:2 за 6.00.
«Норвич» — «Ливерпуль» — это противостояние команд, где все ставки верные, далеко не яркие и не самые эффективные с точки зрения коэффициентов. «Ливерпуль» должен выиграть, победить в каждом из таймов и не позволить сопернику забить. Так мне кажется.
На крупную победу всё-таки ставить не советую, потому что «Ливерпуль» в последнее время редко забивает три мяча. Но я думаю, что счёт 2:0 в этом матче возможен. Мы давно не ставили на результат. Может, сейчас самое время. И коэффициент хорош — 6.00».
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