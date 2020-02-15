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«Аталанта» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 24-го тура чемпионата Италии

«Аталанта» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 24-го тура чемпионата Италии
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Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Аталанта» — «Рома».

Ставка: обе забьют и ничья за 4.54.

«Все идёт к тому, что именно эти команды разыграют четвёртую путевку от Италии в Лигу чемпионов. Первые три уже более-менее распределены, а за четвёртую ожидается борьба.

Что касается состояния команд, то «Аталанта» готовится к матчам Лиги чемпионов, они будут совсем скоро, и они имеют историческое значение для бергамасков.

У «Ромы» ситуация нестабильная, сложная, много непредсказуемых моментов для «джаллоросси» и по составу, и по игре. Поэтому я думаю, что в этом матче римляне отнюдь не фавориты. Но и «Аталанту» лихорадит, она периодически может наступать на грабли в домашних матчах.

Я думаю, что это будет увлекательная встреча. Эти команды не могут играть от обороны и не хотят это делать, поэтому я бы поставил на результативную ничью».

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