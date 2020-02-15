«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз».



Ставка: итоговая победа «Нэшвилла» за 2.10.



«Сент-Луис» удерживает первое место в Западной конференции, хотя сзади уже наседает «Колорадо». А вот «Нэшвилл» не входит в зону плей-офф, отставая от «уайлд-кард» на три очка. При этом «Предаторз» провели на два матча меньше, чем вышестоящий «Виннипег», и на четыре меньше, чем «Аризона». Сейчас самый момент, чтобы набрать недостающие очки и пробиться в восьмёрку. Представить плей-офф без «Нэшвилла» всё-таки нелегко.



«Сент-Луис» в последнее время идёт неровно по дистанции, об этом свидетельствуют домашние поражения от «Виннипега» (2:4) и «Далласа» (2:3 ОТ). Затем был матч с «Анахаймом», который перенесли, потому что прямо во время игры случился сердечный приступ у защитника — ветерана «Блюз» Джея Боумистера. Это серьёзная потеря для чемпионов, потому что Джей проводил по 25–27 минут на льду, выполняя огромный объём работы. Наконец, 5:6 — с «Вегасом» в овертайме.



«Нэшвилл» тоже не всегда стабилен, но три победы в последних пяти матчах одержал. Последняя дома получилась более чем убедительной — 5:0 во встрече с «Айлендерс».



Как эти команды играли в нынешнем сезоне? Последний раз они встречались в ноябре, сыграв дважды за три дня: «Нэшвилл» победил и в гостях (2:4), и дома (3:2 Б).



При коэффициенте 2.10 есть смысл погоняться за итоговой победой «Предаторз», которые должны иметь выше мотивацию. Ну а «Сент-Луис» как-то потерял себя, да и проблемы со здоровьем у ключевых игроков дают себя знать. Не забудем, что до сих пор на больничном находится и лучший снайпер «Блюз» Владимир Тарасенко».



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