«Барселона» — «Хетафе»»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании 15 февраля

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Хетафе».



Ставка: победа «Хетафе» с форой (+1.5) за 1.69.



«Барселона» очень разная при Сетьене. Довольно трудно предсказать, что она покажет в ближайшем матче. Но у каталонцев есть очевидные проблемы, которые проявляются не только при Сетьене, но были заметны и до этого. Другое дело, что уровень зависимости команды от этих проблем неизвестен. А в ближайшем туре «сине-гранатовым» играть против «Хетафе». Эту встречу невозможно назвать проходной, так как грядущий соперник «Барсы»набрал безумный ход, хоть и не блещет громким и статусным именем.



«Хетафе» выиграл уже четыре матча подряд, находится на третьем месте в чемпионате и в четырёх матчах не пропускает. «Синие» выигрывают и на выезде, и дома. Эта команда — довольно классический образец «Хетафе». Этот факт появился к середине сезона, и это очень неприятно для соперников. «Хетафе» умеет не только защищаться, поскольку они не только выиграли во всех предыдущих четырёх матчах, но и не пропустили. Причем забил «Хетафе» не так мало.



Об этом «Барселоне» следует задуматься, ведь всем известны их проблемы с обороной. Конечно, гости всё равно не будут играть первым номером — на них подействует магия «Камп Ноу». Но поймать хозяев поля на контратаке им вполне по силам.



Поэтому я предлагаю задуматься над вариантом «фора „Хетафе“ (+1,5)». Мне кажется, гол «Хетафе» вполне реален. Это значит, что «Барселоне» предстоит взламывать и без того крепкую оборону гостей. У «Барсы» точно возникнут проблемы в этом матче, так как они много пропускают и играют достаточно рискованно. Так что мой прогноз вполне рабочий».



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