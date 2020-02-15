«Норвич Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч 26-го тура АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Норвич Сити» — «Ливерпуль».



Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.37.



«Единоличный лидер «Ливерпуль», потерявший в 25 предыдущих турах всего одно очко, встретится с «Норвич Сити», прочно сидящим с 18 очками на последнем, 20-м месте…



Хозяева из рук вон плохо играют в обороне, у них худшая разность забитых и пропущенных мячей в Премьер-лиге — 24 против 47, то есть минус 23 мяча. В то же время у гостей пропущено всего 15 голов, а забито 60, то есть плюс 45, лучшая разность. Рядом с ними по этому показателю не стоит никто. Впрочем, не только по этому показателю. В новом 2020 году «Ливерпуль» в шести матчах АПЛ забил 13 голов, пропустив лишь один.



В матчах между этими командами всегда забивается немало голов. Напомню в качестве примера поединок открытия нынешнего сезона 9 августа на «Энфилде», мне как раз посчастливилось этот матч комментировать. Футболисты порадовали пятью забитыми мячами: четыре из них были забиты в ворота «Норвича», один — в ворота «Ливерпуля». Отличился финский бомбардир «Норвича» Пукки, это был его первый гол в АПЛ. Вспомните также фееричный январский поединок на «Карроу Роуд» в 2016 году. Ребята Клоппа вырвали у канареек победу со счетом 5:4, последний гол был забит, по-моему, на 96-й минуте. В этой радостной схватке Клоппу сломали очки.



Я предлагаю выбрать на этот матч ставку «тотал больше 3.5» с коэффициентом 2.37».