«Аталанта» — «Рома»: прогноз Павла Занозина на матч 24-го тура итальянской Серии А в Риме

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Аталанта» — «Рома».



Ставка: победа «Аталанты» + тотал больше 2.5 мяча за 2.34.



«Первая очевидная ставка, которая приходит на ум — чистая победа “Аталанты”. Просто потому, что на данный момент она действительно сильнее “Ромы”. Она может уничтожить “Рому”, что она и сделает. Но на чистую победу хозяев дают не очень большой коэффициент, поэтому я рассчитываю на огромное количество голов. Я бы не удивился, если бы футболисты “Аталанты” выиграли со счетом 3:0. Несмотря на то что “Аталанте” всё равно чего-то не хватает, чтобы стать по-настоящему топовым клубом в Италии, они все равно превосходят нынешних “волков”.



“Рома” уже который год мечтает вернуть себе былую славу, когда они играли в Лиге чемпионов и были там далеко не мальчиками для битья, хоть мы и помним безумные поражения, как, например, от “Манчестер Юнайтед” со счетом 1:7. Временами римляне могут показывать хоть какой-то уровень игры, но это как кусать беззубой челюстью: вроде бы и неприятно, но в тоже время и не больно.



Давайте сделаем ставку на победу “Аталанты” и тотал больше 2,5 голов. Я думаю, что это будет вполне реально. Конечно, это футбол, в котором бывает всякое, но мой вариант как раз исключает случайность\ Ведь даже если римляне и забьют, то нам это только на пользу. Это обязательно разозлит хозяев, которые побегут вперёд и будут отыгрываться. Ну или наоборот — может, “Рома” забьёт гол престижа».



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