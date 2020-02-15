ФОНБЕТ назвал фаворита в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Букмекерская компания ФОНБЕТ назвала фаворита в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который пройдёт 16 февраля во дворце спорта «ВТБ Арена».

ФОНБЕТ выступила официальным спонсором мероприятия. Победитель конкурса трёхочковых бросков получит от компании сертификат на сумму 500 000 рублей.

Аналитики оценивают вероятность победы легионеров в 53% (коэффициент 1.80), россиян – в 47% (2.00). В прошлом году легионеры обыграли россиян со счетом 118:115. Эта победа стала первой для «Звёзд мира». «Звезды России» дважды побеждали в Матче всех звёзд. В 2017 году россияне выиграли со счётом 131:121, а в 2018-м – 125:124.

По мнению экспертов, Максим Григорьев — фаворит конкурса трёхочковых (2.75). Среди участников конкурса у Григорьева самый высокий процент забитых трёхочковых бросков в этом сезоне (47,42%). Второе место по точности трёхочковых бросков занимает Малкольм Хилл (коэффициент 2.90), третье – Бранко Миркович (2.85).

Виталий Фридзон (3.00) – действующий победитель конкурса трёхочковых бросков. За победу в конкурсе в прошлом году он получил от ФОНБЕТ сертификат на 500 000 рублей. Награду Виталий пожертвовал на благотворительность.

В конкурсе данков фаворит — Остин Холлинс (коэффициент 2.55), выигрывавший конкурс данков в Матче звёзд немецкой баскетбольной Бундеслиги. Ниже оценены шансы Максима Марчука (3.00), Антона Астапковича (3.55) и Александра Петенёва (3.55).