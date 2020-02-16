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«Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ 16 февраля

«Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ 16 февраля
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Рейнджерс» — «Бостон».

Ставка: итоговая победа «Рейнджерс» за 2.25.

«В идеальных условиях я бы поставил на «Бостон», потому что команда гораздо бодрее идёт по чемпионату, занимает лидирующие места на Востоке, а вот «Рейнджерс» не попадает в плей-офф. Но есть несколько обстоятельств.

Во-первых, «Рейнджерс» выдают победную серию из четырёх матчей. В последней встрече команда победила «Коламбус» — упёртую команду, прямого конкурента за выход в плей-офф. «Рейнджерс» поймали кураж, им мало что светит, они уже думают о том, как в апреле поедут в свои сборные на чемпионат мира. Но шанс попасть в плей-офф есть, они за него отчаянно сражаются.

Во-вторых, «Бостон» недавно умудрился влететь «Детройту» со счётом 1:3. Для меня это нонсенс, но это НХЛ – лучшая команда может проиграть худшей. Учтите ещё один момент – «Бостон» играет с «Детройтом» опять, после чего должен перелететь в Нью-Йорк. Мало времени на отдых и плюс не совсем стабильная игра «Бостона».

На сайте ФОНБЕТ есть очень жирный коэффициент на то, что «Рейнджерс» одержит итоговую победу. С учётом всех обстоятельств именно сейчас я ставлю на итоговую победу «Рейнджерс»».

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