«Удинезе» — «Верона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 24-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Удинезе» — «Верона».



Ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.64.



«Верона» удивляет. Это одна из самых скромных по бюджету команд в Италии, но она неожиданно обыгрывает «Ювентус» и идёт на шестом месте в чемпионате, а главное, показывает очень достойный футбол.



«Удинезе» и сам раньше славился таким подбором качеств, но сейчас стал куда более сереньким коллективом. Но я не думаю, что «Верона» так легко сможет добиться победы и продлить серию. У таких команд после эмоциональных матчей заканчиваются силы. Поэтому я жду, что в игре с «Удинезе» у «Вероны» будут серьёзные проблемы.



Я бы поставил на тотал меньше 2.5. Думаю, что будет низ по игре и вряд ли команды — прежде всего «Верона» — сумеют сыграть на тех же эмоциях».



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