«Ювентус» — «Брешия»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 24-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Брешия».



Ставка: ИТБ 2.5 мяча «Ювентуса» за 1.81.



«Ювентус» буксует, испытывает проблемы в чемпионате Италии. По дополнительным показателям команда уже уступает «Интеру» первую строчку таблицы. Но у «Интера» на неделе матч с «Лацио», а римляне сейчас очень хороши, так что тут три очка миланцам не гарантированы и у «Юве» есть шансы выйти вперёд в гонке.



На мой взгляд, «старая синьора» должна своим шансом пользоваться, несмотря на своё не самое лучшее состояние. Но и «Брешиа» отнюдь не грозная сила.



Я думаю, что «Ювентус» постарается реабилитироваться в глазах болельщиков и — поскольку матч домашний — забить как можно больше голов. Я бы поставил на индивидуальный тотал туринцев больше 2.5 мяча».



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