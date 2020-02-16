«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура чемпионата Англии
Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 16 февраля в Бирмингеме.
Ставка: победа «Тоттенхэма» и обе забьют за 3.00, тотал больше 2.5 мяча в матче за 1.75.
«Тоттенхэм» стал при Жозе Моуринью коварной командой. Вроде бы «шпоры» выдали неплохой старт после смены тренеры, затем был спад. Стоило всем поставить крест на лондонцах в первый сезон португальца, как тут же началась прекрасная серия.
Я думаю, «Тоттенхэм» этот матч выиграет, игра получится верховой и обе команды забьют. Почему? Потому что «шпоры» в обороне играют чудовищно в этом году, пропуская на постоянной основе. Вполне могут пропустить и на этот раз».
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Четыре из пяти последних очных противостояний остались за лондонцами.
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