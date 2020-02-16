«Эйбар» — «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 24-го тура испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эйбар» — «Реал Сосьедад».
Ставка: ничья за 3.30.
«В этом матче нас ожидает баскское дерби. «Реал Сосьедад» претендует на еврозону, играет в полуфинале Кубка Испании и имеет неплохие шансы на выход в финал. Исак и Эдегор с каждым матчем подтверждают, что находятся в блестящей форме и способны на многое в плане обеспечения своей команде желаемого результата.
«Эйбар» дома очень хорош ввиду интересного строения стадиона: поле небольшое, трибуны находятся близко к месту действия и болельщики могут оказывать давление на соперника. Очень интересно посмотреть, как гости с этим справятся».
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