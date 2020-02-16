«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Гутцайта на матч 26-го тура АПЛ 16 февраля

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 16 февраля в Бирмингеме.



Ставка: тотал меньше 3 за 1.70.



«В прошлом туре «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити», и многие из вас скажут, что это было в стиле Жозе Моуриньо. Но на самом деле это было просто в стиле команды, которая играет без мяча против «Манчестер Сити». Таких матчей было уже много за то время, что Пеп Гвардиола руководит командой из Манчестера.



Теперь «Тоттенхэму» нужно будет стать «Манчестер Сити», потому что сама «Астон Вилла» будет «Тоттенхэмом» из прошлого тура. «Астон Вилла» — это команда, которая играет с тремя центральными защитниками, она часто встречает соперников низко на своей половине поля. Она не даёт возможности сопернику реализовать себя в позиционном нападении. В этом плане «Тоттенхэм» не совсем идеален сейчас. Да, есть Сон, и он тащит часто команду, но нет Гарри Кейна — важнейшего исполнителя «Тоттенхэма» именно в плане умения осуществить игру с мячом на чужой половине поля.



Сама «Астон Вилла» при этом забивает не так уж много. Я думаю, что в этом матче большого количества голов ждать не стоит. Мой выбор на эту встречу — тотал меньше 3».

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью и Льорис залезут на пятое место в АПЛ Четыре из пяти последних очных противостояний остались за лондонцами.