«Ювентус» — «Брешия»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 24-го тура итальянской Серии А

Футбольный комментатор и спортивный журналист Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Брешия».
Ставка: «Ювентус» забьёт два-три гола за 1.83.
«Ювентус» в последних матчах неприятно удивил своих болельщиков: в четырёх последних матчах во всех турнирах туринцы не могут одержать победу. Было и неожиданное поражение от «Вероны». Ещё и в Кубке Италии с трудом удалось на последних минутах уйти от поражения во встрече с «Миланом».
«Брешия», бесспорно, является аутсайдером в этом противостоянии. Эта команда отчаянно цепляется за место в высшем дивизионе итальянского футбола, однако шансов устоять перед проблемным «Ювентусом» не так уж и много. Да, у туринцев сейчас из-за травм не самый большой выбор в атаке, даже пришлось Куадрадо возвращать в нападение. Тем не менее я нашёл крайне интересную статистику: в 15 матчах сезона из 23 «Ювентус» забивал за игру два-три гола. Думаю, этот вариант очень привлекателен и в данном случае.
Мой прогноз: «Ювентус» забьёт два-три гола».
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