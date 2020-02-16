«Кёльн» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 22-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Кёльн» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и общий тотал матча больше 3.5 за 1.54.



«Кёльн» дома играет в атакующей манере. Регулярно на своём поле забивает Джон Кордоба, там уже целая серия. Он очень хвалит главного тренера и благодарит его за работу. Поднимающийся вверх по турнирной таблице «Кёльн» действительно оставляет приятное впечатление.



«Бавария» разочаровала болельщиков и некоторых немецких экспертов, которые не ожидали, что «Бавария» так пассивно проведёт матч с «Лейпцигом» и не будет сопротивляться ничейному результату. Всем казалось, что «Бавария» продлит свою серию. Она ведь разрывала соперников, забивая как минимум три мяча, вне зависимости от того, кто играл против неё. «Лейпциг» же выдал ожесточённое сопротивление с чётким тактическим планом, переиграть его «Бавария» не смогла, а могла даже уступить, если бы во втором тайме футболисты «РБ» были поточнее.



Что это значит? «Кёльн», посмотрев матч «Баварии» с «Лейпцигом», постарается использовать её слабые стороны. Это, например, очень высокая линия обороны, которую можно преодолевать с помощью забросов за спины защитникам, этим могут пользоваться быстроатакующие футболисты. Мы видели это в некоторых матчах, поскольку не только «Лейпцига» это касается.



Должно быть весело. «Кёльн» на своём поле, при своих болельщиках будет пытаться искать свои шансы в атаке, в том числе не будет ограничиваться обороной. Но «Бавария» — в любом случае фаворит матча, здесь ей терять очки ни в коем случае нельзя, иначе она рискует потерять лидерство. И «Бавария» это прекрасно понимает. Я думаю, что она будет реагировать на неудачный матч с «Лейпцигом», а это придаст дополнительной мотивации.



Мне кажется, что матч будет очень результативным. Я предлагаю рискованную комбинированную ставку: победа «Баварии» и общий тотал матча больше 3.5 с коэффициентом 1.54. «Бавария» может забить много, и «Кёльн», возможно, что-то забьёт».

«Кёльн» — «Бавария». Прогноз: «козлы» не станут помехой для Левандовского и Мюллера В последних шести матчах красно-белые набрали 15 из 18 возможных очков.