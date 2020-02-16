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«Реал» – «Сельта»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 24-го тура чемпионата Испании в Мадриде

«Реал» – «Сельта»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 24-го тура чемпионата Испании в Мадриде
Ставки / Прогнозы 0

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» – «Сельта».

Ставка: ничья за 5.75.

«Сливочные» возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, но отрыв в три очка ещё ничего не гарантирует. Следующие 3-4 недели они проведут в очень интенсивном режиме. Во многом всё будет зависеть от этого отрезка.

В последнем матче «Реал Мадрид» уверенно переиграл «Осасуну» (4:1), опять не забил Бензема. Всё-таки он основной страйкер, поэтому очень важно, в какой форме находится француз. У мадридцев в обойме много классных игроков, но атакующие футболисты определяют игру команды впереди. Бэйл, Винисиус, Бензема — все они должны показывать высокий уровень на протяжении всего сезона.

«Сельта» сделала эффектный камбэк в матче против «Севильи», что позволило им немного улучшить положение в Ла Лиге и поднять настроение в раздевалке. Смолов, который провёл неплохой первый матч, имеет шанс выйти на «Сантьяго Бернабеу», это тоже плюс к атакующим возможностям гостей. Не забывайте, что у «Сельты» огромные проблемы в обороне.

Вам может показаться мой прогноз очень оптимистичным для гостей, но я рискну поставить в этой встрече на ничью».

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