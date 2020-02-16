«Реал» – «Сельта»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 24-го тура чемпионата Испании в Мадриде

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» – «Сельта».
Ставка: ничья за 5.75.
«Сливочные» возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, но отрыв в три очка ещё ничего не гарантирует. Следующие 3-4 недели они проведут в очень интенсивном режиме. Во многом всё будет зависеть от этого отрезка.
В последнем матче «Реал Мадрид» уверенно переиграл «Осасуну» (4:1), опять не забил Бензема. Всё-таки он основной страйкер, поэтому очень важно, в какой форме находится француз. У мадридцев в обойме много классных игроков, но атакующие футболисты определяют игру команды впереди. Бэйл, Винисиус, Бензема — все они должны показывать высокий уровень на протяжении всего сезона.
«Сельта» сделала эффектный камбэк в матче против «Севильи», что позволило им немного улучшить положение в Ла Лиге и поднять настроение в раздевалке. Смолов, который провёл неплохой первый матч, имеет шанс выйти на «Сантьяго Бернабеу», это тоже плюс к атакующим возможностям гостей. Не забывайте, что у «Сельты» огромные проблемы в обороне.
Вам может показаться мой прогноз очень оптимистичным для гостей, но я рискну поставить в этой встрече на ничью».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 16 февраля 2020
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 15 февраля 2020
-
21:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:49
-
13:20
-
12:40