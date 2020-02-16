«Реал Мадрид» – «Сельта»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» – «Сельта».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.50.



«Честно говоря, мне не кажется, во-первых, что “Сельта” вылетит. Во-вторых, мне не кажется, что они должны были выправить положение именно сейчас, в эти январско-февральские туры, когда одно жёсткое испытание следует за другим. Я думаю, что “Сельта” сильнее многих своих конкурентов по борьбе за выживание и в личных встречах команда исправит положение. А на “Бернабеу” ловить им нечего.



Я бы предложил в этом матче тотал больше. Если хотите рискнуть — тотал больше 3, например. “Реал” сейчас хорош, прагматичен. В принципе, “Реал” дома может сыграть очень результативно и агрессивно. Мне кажется, всё то, что не очень хорошо работало у Зидана в начале года, должно заработать именно сейчас. Йович, как нападающий, тоже должен себя проявляться. Он ведь не зря говорит, что не понимает происходящего. Он уже забил в прошлом туре, а это очень важно психологически. Он умеет играть в футбол. И вообще, короче, “Реал” на ходу. Я бы сказал, что всё идеально, если бы не ошибки в начале сезона, которые ещё очень ясны в памяти. Но в нынешнем состоянии этот прагматизм скорее команде в плюс.



Поэтому я предлагаю поставить на тотал больше 2,5 гола. “Сельта” свои очки наберет в других матчах. Смолов тоже забьёт в других матчах. Хотя, может, и на “Бернабеу”. Нам же лучше! Во-первых, что русский нападающий отличится на столь великой арене. Во-вторых, что ставка будет ближе к заходу с каждым голом».



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«Реал» — «Сельта». Прогноз: Смолов не спасёт «кельтов» от очередного поражения в Мадриде Подопечные Зинедина Зидана ни разу не проигрывали на своём поле в этом сезоне.