«Леганес» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Леганес» — «Бетис».



Ставка: победа «Бетиса» с нулевой форой за 2.13.



«Любопытная встреча пройдет в Леганесе: местная команда будет принимать «Бетис». Севильянцы очень неплохо смотрелись в матче с «Барселоной», хоть и уступили — 2:3. Не будет из-за дисквалификации Набиля Фекира.



Но есть проблемы и у «Леганеса». Команда Агирре находится в нижней части таблицы. Под вопросом участие во встрече Гидо Каррильо, не сыграет из-за дисквалификации основной центральный защитник Кеннет Омеруо, травма у основного защитника Ивана Куэльяра. А это серьёзная боевая единица «Леганеса». Удивляет такой разброс в линии в пользу «Леганеса». Возможно, дело в прошлогоднем матче, когда «Леганес» выиграл — 3:0. Но тогда «Бетис» был измождён после Кубка Испании. Эн Несири тогда сделал хет-трик, но сейчас его нет, как и не будет Каррильо.



Думаю, на этот раз «Леганесу» будет не так просто. Сыграл бы — «Бетис» с форой 0» за 2,13. Понятно, эксперту давать плавающий вариант не совсем уместно, но считаю, что здесь надо подстраховаться. Можно было бы сыграть и «Бетис» не проиграет», но коэффициент не впечатляет — 1,55».



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