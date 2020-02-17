«Милан» — «Торино»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Милан» — «Торино».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.77.
«Мы с вами стали свидетелями преобразования «Милана» за последние недели. Команда хорошо играет — если брать оба турнира: и чемпионат, и Кубок Италии. Да, в Серии А было поражение в дерби от «Интера», но сам матч, точнее, первый тайм, был у «Милана» очень-очень достойный.
У «Торино» увольнение тренера, очень много проблем с игрой, поэтому понятно, что «Милан» в этой встрече фаворит. Другое дело, что «россонери» не всегда играют достаточно ярко, хотя команда стала сильнее после приезда Ибрагимовича.
Я думаю, что можно предположить, что «Милан» перед болельщиками постарается реабилитироваться за дерби, ну а «Торино», безусловно, должен как-то сезон спасать. Мой прогноз — тотал 2,5 гола будет пробит. Ожидаю напора со стороны Златана в атаке», — сказал Арустамян.
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