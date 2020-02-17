СКА – «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Адмирал».



Ставка: победа СКА минимум в 3 шайбы за 2.20.



«Вот и сказочке конец. «Адмирал» долго, даже очень долго пробыл на «деревянном», то есть девятом месте Восточной конференции, хищно смотрел на зону плей-офф, на что-то там претендовал. Но теперь в итоге до зоны плей-офф дальше, чем до «Трактора», который перед началом сезона замахивался (если верить утверждениям клубного руководства) на Кубок Гагарина. Но в итоге замахнулся так коряво, что до сих пор лежит на дне турнирной таблицы, раскинув руки. И даже реанимационные мероприятия Юрзинова-младшего к спасению умирающего не привели.



«Адмирал» находится где-то рядом, и тут вдобавок надо ехать в Санкт-Петербург, к СКА. Это, конечно, не ЦСКА, но тут хрен редьки не слаще. И ладно бы ещё принимать питерцев дома, можно было бы поговорить о временной акклиматизации, узкой площадке, и в этом поискать иллюзорные шансы дальневосточников. Но даже их нет, а есть СКА с действующей серией из 8 побед и 11 победами в 12 последних матчах. И что, «Адмиралу» портить всю эту красоту? Побойтесь Бога!



В общем, СКА победит. «Адмиралов», как обычно, хватит на первый период. Но дальше бензин у них закончится, и СКА уверенно победит в основное время, да ещё с приличным преимуществом шайб этак в пяток», — сказал Лебедев.



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