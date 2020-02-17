«Металлург» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на встречу КХЛ «Металлург» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Металлурга» за 1.95.



«Куньлунь» играет неплохо и удивляет своими результатами, но «Металлургу» пора побеждать. Сейчас у Магнитогорска домашний матч и нужно брать очки, потому что заканчивается регулярный чемпионат, а «Металлург» ещё не обеспечил себе попадание в плей-офф.



«Куньлунь» все свои матчи проводит в гостях, и у него может накопиться усталость. С другой стороны, эту ситуацию можно сравнить со сборами, потому что игроки команды всё время вместе, что может сказаться с положительной стороны. Хотя, конечно, постоянно играть на выезде трудно, это будет сказываться на результатах.



В домашних матчах «Металлург» играет лучше, чем в гостях. Свои болельщики всегда являются шестым игроком для Магнитогорска. Этот матч очень важен для распределения мест в таблице, так как «Куньлунь» — это конкурент за место в плей-офф, и дома «Металлург» сделает всё для победы. Недавно «Металлург» уже проводил матч с другим конкурентом, «Нефтехимиком», и в гостях проиграл с разгромным счётом 0:4. Я ожидал, что Нижнекамск не проиграет, но результат меня удивил.



Думаю, в предстоящем матче «Металлург» не сможет забросить много шайб, потому что в первую очередь для него важно внимательно сыграть в обороне. Магнитогорск сейчас не способен забрасывать большое количество шайб. «Куньлунь» также сыграет в осторожной манере, поэтому не ожидаю высокой результативности», — сказал Вуйтек.



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