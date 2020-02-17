«Челси» — «МЮ»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.95.



«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — такая вывеска всегда будет привлекать внимание, пусть команды сейчас и не в топе чемпионата Англии. За чемпионство они не борются, да и никто уже не борется в Англии. «Ливерпуль» ничего уже не отдаст. «Челси» чуть повыше, но его лихорадит. Сказалось то, что не могли приобретать игроков летом. Так бы состав был более интересным, внушительным. У «Манчестер Юнайтед» такой проблемы не было, но стабильно качественного футбола в исполнении «МЮ» мы не видим. Отдельные вспышки есть, но не более того.



Чего ждать от этой встречи? Дважды уже «МЮ» побеждал «Челси» в этом сезоне. Но оба раза не совсем по делу. Там и ошибки судей были и просто жутко не везло «Челси». Если брать все турниры, то в 10 из последних 11 встреч «Манчестера» хотя бы одна команда не забивала. Либо всухую выигрывал «МЮ», либо проигрывал, либо 0:0. Только в Кубке лиги с «Ман Сити» было 1:3. В этом матче у «Юнайтед» не будет Погба и Рашфорда, это ударит по атакующим действиям команды.



«Челси» много забивает, немало пропускает. Но здесь, мне кажется, он сыграет чуть аккуратнее. Не хочется проигрывать принципиальному сопернику в третий раз. Поэтому, как мне кажется, обилия голов мы здесь не увидим. Аккуратничать будут и те, и другие. Поставлю на «тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.



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