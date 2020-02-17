«Челси» — «Ман Юнайтед»: прогноз Виктора Гусева на встречу АПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Челси» за 1.90.



«Челси» находится на четвёртом месте в чемпионате, тогда как “МЮ” на седьмом. Я должен оговориться, что ситуация в турнирной таблице может измениться, так как их игра завершает тур, а до этого другие команды легко могут сместить синих и “красных дьяволов”. Или, наоборот, возвысить. “Манчестер Юнайтед” на седьмой строчке, но что это даёт Сульшеру? Если они проиграют лондонцам, на них можно ставить крест в борьбе за Лигу чемпионов. Кто-то скажет, что надежд и так нет, но поражение будет последним гвоздиком в гроб.



В августе “Манчестер Юнайтед” выиграл у “Челси” со счётом 4:0. Поэтому “Челси” будет думать не только о турнирной таблице, но и о том, чтобы взять реванш. Кстати, после августа они ведь встречались в Кубке, но “Челси” опять проиграл — 1:2. До этой встречи были кубковые встречи, но давайте посмотрим, как они сыграли в предыдущих турах АПЛ. “МЮ” сыграл вничью с “Вулверхэмптоном” со счётом 0:0. Вничью сыграл и “Челси”, но его соперником был “Лестер”.



Какие есть потери? У “МЮ” нет лучшего бомбардира команды Рэшфорда, который забил уже 14 мячей. Нет Мактоминея и Погба. Восстановятся ли они все к игре с “Челси”? Неизвестно. У лондонцев нет настолько серьёзных потерь. На месте их лучший бомбардир Абрахам, который забил почти столько же, сколько и Рэшфорд, — 13. В последних пяти матчах АПЛ “Челси” потерпел лишь одно поражение, но при этом уже три тура не может выиграть.



“Манчестер Юнайтед” в тех же пяти матчах потерпел три поражения. Надо сказать, что “манкунианцы” играют на выезде, что в этом сезоне у них получается не очень — три победы, три ничьи и шесть поражений. Да в принципе и дома то же самое, когда с командами ниже по уровню, Сульшеру чего-то не хватает. Но не всё так плохо, ведь у “МЮ” есть и успехи. Например, недавно они выиграли у “Манчестер Сити” в полуфинале Кубка, но этой победы не хватило, чтобы идти дальше по сумме двух встреч. Для меня всё очевидно — победа «Челси», — сказал Гусев.



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