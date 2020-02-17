«Нефтехимик» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Амур».
Ставка: ничья за 4.35.
«Жаль, очень жаль, что эти соперники встречаются сейчас, когда вдвоем ведут гонку за попадание в плей-офф. А еще за изгон из зоны плей-офф либо «Куньлуня», либо «Магнитки», либо и тех, и других вместе. Им бы так и идти по сезону, как сейчас, к светлому будущему, но кому-то придется проиграть, пусть и грея в руках одно очко.
Посмотрите, как у нас красавцы. У «Нефтехимика» открытая серия из четырех побед, причем там «под замес» попал и «Локомотив», и вышеупомянутая «Магнитка», причем в двух последних матчах нижнекамцы пропустили всего одну шайбу. У «Амура» вообще шесть побед в семи последних матчах – когда такое было в последний раз?
Чем ближе конец сезона, тем больше у нас оказывается трехочковых матчей. И не потому, что кто-то с кем-то где-то договаривается (хотя и это исключать нельзя), а потому что сражения идут до последних патронов. Такое же сражение нас ждет в солнечном Нижнекамске, и вероятность того, что публика получит за свои деньги все тридцать три удовольствия, включая овертайм и затянувшуюся серию послематчевых буллитов, велика, как никогда.
Так и пишем: развеселая ничья в основное время (могут, в принципе, и десяток шайб друг другу накидать). И дальнейшая победа «Амура» даже не в овертайме, а в серии послематчевых буллитов», — сказал Лебедев.
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