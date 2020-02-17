«Челси» — «МЮ»: прогноз Игоря Гамулы на игру АПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ «Челси» — «МЮ».



Ставка: победа «МЮ» с форой (0) за 3.15.



«Вывеска сумасшедшая. Оба клуба с молодыми тренерами, которые в свою игроцкую карьеру играли друг против друга. Причём за те же команды, что и тренируют. Видимо, такая у них судьба, противостоять друг другу на постоянной основе. Но как и в те далекие года, так и сейчас их клубы идут рядышком. Тогда “Челси” и “МЮ” были на коне, а на сегодняшний день — скорее под конём. Если учитывать, что они уже не наводят ужас на всю Европу.



“Челси” показывает нестабильную игру, что касается и “МЮ”. Очень много разговоров о Сульшере. Высказываются и старые футболисты, и даже Алекс Фергюсон, что пока их клуб играет не очень хорошо. Но пока что руководство дает поработать норвежскому специалисту. У лондонцев все идет лучше, так как ставку делали на молодежь. Лэмпард удачно работает с юношами и продолжает набирать очки, хоть и нестабильно.



Сложно спрогнозировать результат этого матча, так как очки нужны всем. Кроме того, эти команды уже показали, что их очные встречи иногда вообще не имеют логического завершения. Например, на старте сезона никто не ожидал разгромной победы от “МЮ”. А в Кубке все думали, что “Челси” возьмет реванш. В этот раз я не попадусь и сразу сделаю ставку на противоход мнению большинства. Останавливаю свой выбор на победе “Манчестер Юнайтед” с форой (0)» — сказал Гамула.



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«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: хитрый Сульшер отберёт очки у Лэмпарда За прошлый и нынешний сезоны «МЮ» стал самым неудобным соперником «Челси».